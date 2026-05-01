На портале mos.ru собрали мероприятия ко Дню Победы

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Мероприятия ко Дню Победы во всех округах Москвы собрали на специальном лендинге на портале mos.ru, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«На портале mos.ru появился специальный лендинг, посвященный Дню Победы в столице. На странице горожане могут найти информацию о сотнях мероприятий, которые пройдут 9 мая во всех округах столицы после парада Победы на Красной площади, а также выбрать форматы участия, позволяющие поздравить ветеранов как в центре города, так и рядом с домом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с помощью блока, посвященного волонтерским акциям, москвичи смогут узнать о подготовке к Дню Победы, которая началась задолго до 9 мая.
«Кроме того, здесь можно присоединиться к волонтерам и найти адреса “Домиков добра” проекта “Москва помогает”, где собирают подарки для бойцов специальной военной операции и детей, проживающих в новых регионах России», — уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что найти ближайшую площадку поможет раздел «Как отметить День Победы рядом с домом», в котором собраны лучшие мероприятия для жителей каждого округа столицы.
«Для любителей культурных событий лендинг предлагает раздел “Культурная афиша для всей семьи”, который подскажет, что посмотреть и куда сходить в майские выходные… В разделе “Куда сходить 9 мая в Москве” для горожан собрали центральные площадки, на которых в течение всего дня будут проходить тематические мероприятия», — поясняется в сообщении.