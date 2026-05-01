Директор «Склифа» назвал замещение нервной ткани перспективным направлением науки

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Замещение и восстановление нервной ткани является одним из самых перспективных и активно развивающихся направлений в науке. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Сергей Петриков.
«Все эти работы по использованию стволовых клеток, менее дифференцированных клеток, клеток пуповинной крови — как раз и есть тот самый путь», — сказал он.
При этом, несмотря на перспективы, возможность замещения погибшей нервной ткани все еще ограничена, особенно при массивных повреждениях. «С мозгом все гораздо сложнее, но я верю, что когда-нибудь его научатся пересаживать. Процесс замещения нервной ткани и ее восстановления — сейчас одно из таких наиболее актуальных направлений. Например, после черепно-мозговых травм, инсультов и так далее», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского первым в России запустил программу аллотрансплантации кистей рук. В апреле 2025 года хирурги пересадили правые предплечье и кисть 53-летнему мужчине, который тремя годами ранее лишился правой руки. В феврале 2026-го команда провела еще более сложное вмешательство: 42-летнему пациенту пересадили сразу два донорских комплекса — восстановили утраченные после травмы левую кисть с участком предплечья и правую кисть.
Полный текст интервью будет опубликован 4 мая в 09:00.