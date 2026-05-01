Директор «Склифа» назвал замещение нервной ткани перспективным направлением науки

Директор НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского отметил, что возможность замещения погибшей нервной ткани все еще ограничена, особенно при массивных повреждениях.

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Замещение и восстановление нервной ткани является одним из самых перспективных и активно развивающихся направлений в науке. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Сергей Петриков.

«Все эти работы по использованию стволовых клеток, менее дифференцированных клеток, клеток пуповинной крови — как раз и есть тот самый путь», — сказал он.

При этом, несмотря на перспективы, возможность замещения погибшей нервной ткани все еще ограничена, особенно при массивных повреждениях. «С мозгом все гораздо сложнее, но я верю, что когда-нибудь его научатся пересаживать. Процесс замещения нервной ткани и ее восстановления — сейчас одно из таких наиболее актуальных направлений. Например, после черепно-мозговых травм, инсультов и так далее», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского первым в России запустил программу аллотрансплантации кистей рук. В апреле 2025 года хирурги пересадили правые предплечье и кисть 53-летнему мужчине, который тремя годами ранее лишился правой руки. В феврале 2026-го команда провела еще более сложное вмешательство: 42-летнему пациенту пересадили сразу два донорских комплекса — восстановили утраченные после травмы левую кисть с участком предплечья и правую кисть.

Полный текст интервью будет опубликован 4 мая в 09:00.