Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер опубликовала фото 1983 года

«Мир! Труд! Май! 1983 год. Я со своей старшей сестрой на демонстрации Первомая в Норильске. Проспект Ленина перекрыт, тысячи людей вышли с шарами и цветами. До середины июня в Норильске всегда снег и холодно, но мы не знали другого и были абсолютно счастливы. Родители молоды и влюблены друг в друга. Скоро мы пойдем домой, придут гости, будет накрыт стол и потом танцы под пластинку джаза “Ленинградский диксиленд”», — опубликовала Ирина Николаевна воспоминания о советском детстве.