Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер опубликовала фото 1983 года

На первомайском снимке Ирина запечатлена со своей старшей сестрой.

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер опубликовала в своей соцсети трогательное фото. Общественный деятель показала подписчикам чёрно-белый снимок, сделанный 1 мая 1983 года.

«Мир! Труд! Май! 1983 год. Я со своей старшей сестрой на демонстрации Первомая в Норильске. Проспект Ленина перекрыт, тысячи людей вышли с шарами и цветами. До середины июня в Норильске всегда снег и холодно, но мы не знали другого и были абсолютно счастливы. Родители молоды и влюблены друг в друга. Скоро мы пойдем домой, придут гости, будет накрыт стол и потом танцы под пластинку джаза “Ленинградский диксиленд”», — опубликовала Ирина Николаевна воспоминания о советском детстве.