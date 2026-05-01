«Фронтовые треугольники»: в КОИХМ пройдёт лекция о солдатских письмах

Среди авторов писем — члены экипажа подводной лодки «С-4», затопленной у калининградских берегов в январе 1945 года, а также Герои Советского Союза: штурман А. Н. Рензаев, совершивший свой последний полёт над Балтийским морем в марте 1945 года, В. К. Полупанов, участвовавший в штурме форта № 5 в апреле 1945-го, и генерал-майор танковых войск А. И. Соммер. В числе авторов — и многие другие солдаты и офицеры.