В Уссурийске высадили почти 300 деревьев в честь героев войны и СВО

Инструменты и саженцы предоставила «Приморская авиабаза», а специалисты Уссурийского филиала «Приморского лесничества» провели для участников инструктаж, чтобы каждое дерево прижилось. Всего высадили 300 саженцев, отобранных с учетом климата Приморья: около 250 маньчжурских абрикосов и 50 саженцев маакии амурской. Замминистра лесного хозяйства Максим Таранов объяснил, что абрикос зацветет уже в следующем году, и участники смогут приехать и увидеть плоды своих трудов. Замглавы администрации Уссурийска Павел Пригородов отметил, что дерево сегодня стало символом памяти, дружбы и общей Победы, а акция превратилась в народное движение.