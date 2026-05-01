Искусственный интеллект помогает врачам Хабаровского края

В медицинских учреждениях Хабаровского края активно внедряют технологии искусственного интеллекта — они помогают врачам быстрее обрабатывать результаты исследований и повышать точность диагностики, сообщает правительство Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
ИИ используется в разных сферах здравоохранения: чат боты помогают записываться на приём и консультироваться дистанционно, виртуальные ассистенты маршрутизируют звонки в медучреждениях. Особенно заметна польза технологии в лучевой диагностике, где нагрузка на специалистов максимальна. Системы с ИИ автоматически анализируют медицинские изображения и выделяют подозрительные участки — это позволяет врачам быстрее замечать тревожные признаки.
По информации краевого минздрава, в 2025 году под контролем искусственного интеллекта выполнено свыше 234 тысяч лучевых исследований в 32 медучреждениях региона. Значительная доля среди них пришлась на маммографии (24%) и флюорографии с рентгенографией органов грудной клетки (49%), что обусловлено их использованием в массовых скринингах. Также проведено 10% КТ органов грудной клетки и 17% КТ головного мозга.
Так, из 55 с лишним тысяч изученных маммографических снимков система выделила 10,5 тысяч случаев, требующих детального рассмотрения врачами. Медики подтвердили корректность обработки изображений с низким риском патологий.
Интеграция ИИ в лучевую диагностику не заменяет врачей, а усиливает их возможности: автоматизация рутинных процессов экономит время специалистов, ускоряет обработку данных и повышает точность постановки диагнозов. Это способствует реализации задач президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
