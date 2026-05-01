Искусственный интеллект помогает врачам Хабаровского края

По информации краевого минздрава, в 2025 году под контролем искусственного интеллекта выполнено свыше 234 тысяч лучевых исследований в 32 медучреждениях региона. Значительная доля среди них пришлась на маммографии (24%) и флюорографии с рентгенографией органов грудной клетки (49%), что обусловлено их использованием в массовых скринингах. Также проведено 10% КТ органов грудной клетки и 17% КТ головного мозга.