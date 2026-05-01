Цветы и воздушные шарики появятся на нижегородской телебашне 1 мая

Праздничную подсветку можно увидеть с 21:00 до 22:00.

Источник: Живем в Нижнем

1 мая на нижегородской телебашне включат праздничную архитектурно-художественную подсветку, посвященную Празднику Весны и Труда. Об этом сообщили в филиале РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр».

На гранях башни появятся «взмывающие в небо» разноцветные воздушные шары, распускающиеся цветы и узоры калейдоскопа. Красочные композиции будут сменяться изображением российского триколора. А на медиафасаде можно будет прочитать: «1 мая — Праздник Весны и Труда».

Праздничная подсветка появится на высотной доминанте города с 21:00 до 22:00.

Напомним, что 1 мая в 12:00 на площади Ленина в Нижнем Новгороде пройдет мероприятие, посвященное Дню международной солидарности трудящихся.