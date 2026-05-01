В Балтийске накрыли подпольный рыбзавод и магазин, через который сбывали контрафакт

В Балтийске сотрудники регионального пограничного управления ФСБ РФ и специалисты Россельхознадзора обнаружили гараж, в котором незаконно хранили и производили рыбную продукцию. Сбывался контрафакт через магазин «Капитан». Сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Эксперты Россельхознадзора установили, что для производства использовалась рыба неизвестного происхождения, которая не имела соответствующей маркировки и ветеринарно-сопроводительных документов. На готовую продукцию, которая после этого отправлялась в магазины, также отсутствовали документы, подтверждающие её безопасность.
«Производство и хранение рыбной продукции, предназначенной для реализации населению, осуществлялись в антисанитарных условиях. В результате у индивидуального предпринимателя Гладнева В. А. было изъято 1 170 кг рыбы и рыбной продукции. Общая стоимость изъятой из незаконного оборота продукции составила около одного миллиона рублей», — сообщили в ведомстве.
Расследование деятельности незаконного предприятия продолжается, устанавливаются все причастные к этому лица.