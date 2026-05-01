В Самарской области изменили правила приёма в вузы

С 2026 года принцип целевого набора меняется коренным образом: квоты будут устанавливаться не в процентах от общего числа мест, а в виде конкретного количества мест по каждому направлению. Ведомства и компании-заказчики теперь обязаны указывать точное число необходимых им специалистов и конкретные программы обучения, по которым они будут готовиться. Всего в 2026 году на целевое обучение выделено более 83 тысяч мест. Больше всего бюджетных мест традиционно предусмотрено в сфере здравоохранения: около 34 тысяч. На втором месте — инженерное дело (около 19,5 тысяч), на третьем — педагогика (около 13,5 тысяч).