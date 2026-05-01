В Красноярском крае подтоплено уже 135 участков и 12 домов

По состоянию на утро 1 мая в Красноярском крае сохраняется напряжённая гидрологическая обстановка. Из-за активного таяния снегов и повышения уровней воды в реках оказались затоплены 135 дачных и придомовых территорий, а также 12 частных жилых строений. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.
Наиболее сложная ситуация фиксируется в Балахтинско-Новосёловском округе — в посёлке Интикуль водой залило 6 домов и 13 участков. В Козульском округе (населённые пункты Большой Кемчуг, Жуковка, Косачи) подтоплено сразу 70 участков, причём в деревне Большой Кемчуг имеется незначительный заход воды в один из домов.
В Боготольском округе стихия затронула село Тюхтет: там под водой оказались 5 домов и 21 участок. Ещё два участка пострадали в самом Боготоле. Частично затопления зафиксированы в Ачинском округе (село Мазуль, река Мазулька), Бирилюсском округе (село Новобирилюссы, река Кочетат), Курагинском округе (посёлок Большая Ирба), Партизанском районе (село Кожелак, река Мана), а также в черте Красноярска и в Емельяновском округе (село Логовой) — везде по реке Каче.
Помимо этого, временно перекрыты или размыты 19 участков автомобильных дорог — как регионального, так и местного значения.
Все службы работают в усиленном режиме. Ситуация с паводком остаётся на личном контроле краевого правительства и регионального управления МЧС. Жителям подтопленных территорий оказывается необходимая помощь.