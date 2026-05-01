В Красноярском крае подтоплено уже 135 участков и 12 домов

В Боготольском округе стихия затронула село Тюхтет: там под водой оказались 5 домов и 21 участок. Ещё два участка пострадали в самом Боготоле. Частично затопления зафиксированы в Ачинском округе (село Мазуль, река Мазулька), Бирилюсском округе (село Новобирилюссы, река Кочетат), Курагинском округе (посёлок Большая Ирба), Партизанском районе (село Кожелак, река Мана), а также в черте Красноярска и в Емельяновском округе (село Логовой) — везде по реке Каче.