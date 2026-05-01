Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с праздником Весны и Труда

Уважительное отношение к труду объединяет всех жителей страны, а Петербург стал символом позитивных изменений, уверены в Смольном.

Источник: Piter.TV

Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский поздравили жителей Санкт-Петербурга с 1 мая — Праздником Весны и Труда.

В совместном обращении они подчеркнули, что в объявленный Президентом Владимиром Путиным Год единства народов России уважительное отношение к труду остаётся одной из главных нравственных ценностей, объединяющих всех жителей страны. Первомай, по их словам, сохранился как светлый праздник, чествующий людей труда — тех, кто работает ради общего блага и создаёт будущее для новых поколений.

Трудовые достижения и созидательная энергия нашего поколения сделали Россию сильной и независимой, позволили выстоять в условиях беспрецедентного экономического давления со стороны недружественных стран, говорится в обращении.

Поздравляя петербуржцев, Беглов и Бельский отметили, что Санкт-Петербург стал символом позитивных изменений, происходящих в стране в последние десятилетия. В городе стабильный рост демонстрирует промышленность, развиваются инновационные отрасли, строятся технопарки, совершенствуется автодорожная инфраструктура, высокими темпами вводятся социальные учреждения. Юные петербуржцы учатся в современных школах с лабораториями, инженерными и «курчатовскими» классами.

Глава города и спикер ЗакСа пожелали жителям здоровья, оптимизма и новых трудовых свершений, подчеркнув, что каждый на своём рабочем месте вносит вклад в процветание родного города и страны.

