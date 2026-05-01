Геомагнитный прогноз на май: когда нижегородцам ждать магнитных бурь

В Нижнем Новгороде май обещает быть преимущественно спокойным с точки зрения геомагнитной активности, однако без резких и мощных всплесков не обойдется. Согласно данным портала my-calendar.ru, первый серьезный удар стихии прогнозируется на 6 мая.
В данный момент, 1 мая, в городе наблюдается умеренный геошторм мощностью в четыре балла, который к вечеру 3 мая должен ослабнуть до трех баллов. К 5 мая обстановка стабилизируется до минимальных двух баллов, но уже к исходу следующего дня, 6 мая, ожидается внезапный скачок активности до шести баллов. К празднованию 9 Мая этот геошторм утихнет, и уровень возмущений вернется к двум баллам.
Очередное ухудшение геомагнитного фона нижегородцы ощутят 15 мая — в этот день интенсивность бури вновь неожиданно вырастет до пяти баллов. К 17 мая сила колебаний снизится до четырех баллов, а 19 и 20 мая солнечная активность будет незначительной, составляя всего два балла.
Новый всплеск до четырех баллов намечен на 23 мая, хотя уже к вечеру того же дня активность упадет до минимального одного балла. Небольшое усиление до трех баллов возможно к 26 мая, но к 29 числу уровень возмущений вновь начнет снижаться.
Завершится месяц на спокойной ноте: 31 мая к 21:00 метеозависимые жители города смогут почувствовать облегчение, так как обстановка оценивается в один балл, что означает отсутствие значимых колебаний.