Нижегородским бизнесменам представили календарь предпринимателя на май

Корпорация МСП опубликовала календарь предпринимателя на май 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
До 4 мая организации и ИП с работниками направляют уведомление по НДФЛ за 23−30 апреля и до 5 мая уплачивают его. К 15 мая им следует перечислить взносы в СФР «на травматизм» за апрель, до 25 мая — направить уведомление по страховым взносам в налоговую за апрель и НДФЛ за период с 1 по 22 мая, а также персонифицированные сведения о физлицах.
До 20 мая импортеры товаров из стран ЕАЭС должны уплатить косвенные налоги и сдать декларацию за апрель. А аккредитованным ИТ-компаниям до 1 июня следует подать заявление для подтверждения аккредитации.
