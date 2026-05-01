Тепличное хозяйство под Ростовом продают за 125 млн рублей

Под Ростовом продается тепличное хозяйство за 125 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на одном из сайтов объявлений.
Речь идет о производственном помещении в Батайске. Оно находится в 12 километрах от Ростова-на-Дону. Площадь земельного участка — 3,3 гектара. На нем расположены теплицы площадью 21 тысяча квадратных метров.
Также в хозяйстве есть здание для персонала на 200 «квадратов». Имеется оросительная система, скважина и водоем. Свой трансформатор, газификация и установка для очистки воды. Земельный участок находится в собственности.
