Нижегородцы расчистили Бурнаковскую тропу в ходе общегородского субботника

На территориях Бурнаковской тропы в Нижнем Новгороде прошел общегородской субботник в рамках экологических акций «Мы за чистоту» и «Зеленая весна». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
Субботник провели для повышения уровня экологической культуры граждан и вовлечения молодежи в добровольческую деятельность. К уборке присоединились около 150 школьников и студентов, ветеранов СВО, представителей экологических, молодежных и добровольческих объединений.
Фото: Министерство молодежной политики Нижегородской области.
С территории экотропы убрали мусор: бытовые отходы, пластик, сухие ветки. Особое внимание пришедшие на субботник уделили труднодоступным участкам.
«Благодаря слаженной работе территория стала заметно чище, стала более безопасной и комфортной для прогулок. Участники отметили, что такие мероприятия не только улучшают состояние окружающей среды, но и формируют ответственное отношение к природе, вдохновляя людей поддерживать чистоту и в повседневной жизни», — отметили в правительстве области.
