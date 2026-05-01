С начала года в Калининградской области выдали 1803 сертификата новорождённых

С января 2026 года по решению губернатора Алексея Беспрозванных в регионе действует новая мера поддержки — подарочный сертификат на 10 тысяч рублей. На сегодняшний день его получили 1803 семьи. Выплату назначают автоматически, без заявлений, в день выписки мамы с ребёнком из государственного роддома.
«Поддержка семьи — основа нашей социальной политики, — прокомментировала депутат Госдумы Марина Оргеева. — Когда помощь приходит автоматически, без справок и заявлений, это уже большой шаг вперёд. Но на этом нельзя останавливаться. Поддержка должна становиться гибче и современнее».
В министерстве социальной политики анонсировали изменения: с июля 2026 года выплату начнут оформлять через электронный сертификат. Деньги можно будет потратить только на детские товары, но размер останется прежним — 10 тысяч рублей. Для большинства семей порядок останется беззаявительным: информация о рождении поступает из медучреждений в Центр соцподдержки. Банковские реквизиты нужно отправить по ссылке.
Заявление потребуется лишь в исключительных случаях: если ребёнок родился за границей, в частной клинике или мама получила гражданство РФ уже после родов.
Выплата положена всем семьям без учёта дохода и имущества. В бюджете на неё ежегодно заложено 75 миллионов рублей.
Кроме того, с 2025 года в рамках нацпроекта «Семья» действуют и другие меры: 300 тысяч рублей при рождении третьего ребёнка в молодой семье, компенсация аренды жилья для молодых, 100 тысяч рублей студенткам при постановке на учёт по беременности, 50-процентная компенсация обучения детей из многодетных семей, а также «социальная няня», прокат детских товаров до трёх лет и консультации по подготовке к родам. В прошлом году этими мерами воспользовались больше 3,5 тысячи семей.