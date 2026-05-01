С начала года в Калининградской области выдали 1803 сертификата новорождённых

Кроме того, с 2025 года в рамках нацпроекта «Семья» действуют и другие меры: 300 тысяч рублей при рождении третьего ребёнка в молодой семье, компенсация аренды жилья для молодых, 100 тысяч рублей студенткам при постановке на учёт по беременности, 50-процентная компенсация обучения детей из многодетных семей, а также «социальная няня», прокат детских товаров до трёх лет и консультации по подготовке к родам. В прошлом году этими мерами воспользовались больше 3,5 тысячи семей.