Марсианские пейзажи и лотосы: куда поехать на машине в Волгограде

Май обещает волгоградцам настоящую курортную погоду, а значит, самое время планировать поездки на природу. Для тех, кто предпочитает путешествовать на личном транспорте, появилась отличная новость.
На федеральном портале «Путешествуем.рф» официально разместили три новых автомаршрута по нашей области. Информацию подтвердили в региональном Центре развития туризма.
Первый путь называется «Дорогами легендарной земли». Он пролегает через Волгоград, Камышин, а также Камышинский и Дубовский районы. Здесь туристам предложат осмотреть культурно-исторические объекты и природные памятники.
Второй вариант — автокруиз «Серферы волжских степей». Этот маршрут идет вдоль Волги, показывая степные просторы и знаменитое озеро с цветущими лотосами. Оба эти направления уже включены в Атлас автомаршрутов России, который создавали при поддержке Минэкономразвития.
Третий маршрут — «По пути к неизведанному» — разработали специально в 2026 году. Он подойдет самым любознательным водителям. Программа включает спуск в подземелья Старой Сарепты, осмотр ландшафтов, похожих на марсианские пейзажи, поездку на Медведицкую гряду и наблюдение за звездами в планетарии.
Интерес к нашему региону растет. Только за первые три месяца 2026 года Волгоградскую область посетили 316,1 тысячи человек. Это на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас гостям области доступны в общей сложности 334 различных маршрута.
