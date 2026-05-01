Навигация открывается в центральных районах Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается поэтапное открытие навигационного периода.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае продолжается поэтапное открытие навигационного периода. С 1 мая выход маломерных судов на водные объекты общего пользования разрешён в Амурском районе и краевой столице — вслед за Бакинским, Хабаровским районами и Комсомольском на Амуре. В муниципальном районе имени Лазо навигация стартует 3 мая, а в остальных районах — только после завершения ледохода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю напоминает судоводителям о обязательных требованиях перед выходом на акваторию. В первую очередь необходимо зарегистрировать маломерное судно в подразделениях ГИМС МЧС России. Далее следует проверить срок действия удостоверения на право управления — оно действительно в течение 10 лет. Также каждые 5 лет с момента регистрации судна требуется проходить техническое освидетельствование.

Подать заявление на выполнение всех перечисленных процедур можно на едином портале «Госуслуги». Это упрощает процесс оформления документов и позволяет заблаговременно подготовиться к началу навигации.

Соблюдение установленных правил повышает безопасность на воде и снижает риски возникновения чрезвычайных ситуаций. Сотрудники МЧС призывают судоводителей ответственно подходить к подготовке к навигационному сезону.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше