Навигация открывается в центральных районах Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается поэтапное открытие навигационного периода. С 1 мая выход маломерных судов на водные объекты общего пользования разрешён в Амурском районе и краевой столице — вслед за Бакинским, Хабаровским районами и Комсомольском на Амуре. В муниципальном районе имени Лазо навигация стартует 3 мая, а в остальных районах — только после завершения ледохода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.