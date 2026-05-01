Выпускники проекта «Код будущего» смогут получить допбаллы на ЕГЭ

Выпускники онлайн-курсов «Код будущего» и «Код будущего. Искусственный интеллект» могут приложить сертификат о прохождении обучения к документам при поступлении. Документ даст до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ в 155 российских вузах, сообщили в «Университете 2035».
Так, 69 вузов начислят баллы за сертификаты «Код будущего» или «Код будущего. ИИ», 86 вузов могут начислить баллы через категорию «иные достижения». Сертификат можно найти на платформе «Университета 2035» в разделе «Документы» или на «Госуслугах» в сервисе «Моя школа. Цифровое портфолио учащегося».
Чтобы получить баллы, необходимо скачать итоговый сертификат после окончания курса, найти подходящий вуз по ссылке и проверить правила учета индивидуальных достижений. Далее нужно приложить копию сертификата к документам при подаче заявления на поступление.
Напомним, что обучение по проектам «Код будущего» и «Код будущего. Искусственный интеллект» доступно бесплатно по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.