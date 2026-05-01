Нас не сломить! В Прикамье провели акцию «Край промышленный — край сильный»

К акции присоединились предприятия, профсоюзы, колледжи и училища.

Пермский край был и остаётся опорным промышленным регионом страны. Поэтому Первомай для жителей региона особый праздник, знак глубокого уважения к труду, людям и производству. Как отметили его пермяки — в нашем материале.

«Край промышленный — край сильный».

Несмотря на вынужденную отмену массовых мероприятий в целях безопасности ко Дню труда и в честь Года пермской промышленности в регионе прошла акция «Край промышленный — край сильный», которую поддержала партия «Единая Россия». К ней присоединились предприятия, профсоюзы, колледжи и училища, чтобы еще раз подтвердить, что мы едины и готовы уверенно отвечать на любые вызовы времени.

Главная идея акции — напомнить, что промышленность региона не просто сохраняет позиции, а уверенно развивается. В такое время особенно важно быть вместе, объединяться вокруг общего дела и поддерживать друг друга.

Акцию поддержал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он поздравил всех с праздником труда и подчеркнул, что во все времена, когда было непросто, наш регион не отступал перед трудностями.

«И сегодня, когда враг снова пытается нас сломить, мы отвечаем так, как умеем — трудом, сплоченностью, ответственностью друг за друга. Первомай для жителей Пермского края всегда был праздником тех, которые привык не словами, а делом доказывать свою позицию. В этом и есть наш характер — сильный, надежный, пермский!» — отметил глава региона.

Сильнейший промышленный регион.

Пермский край по праву считается одним из сильнейших промышленных регионов страны. Здесь создают продукцию, востребованную в России и за её пределами — титан, удобрения, кабели, оборудование для энергетики и нефтехимии. Регион богат промышленными предприятиями с вековой историей, поэтому именно здесь сформировано большое количество трудовых династий — семей, где работа на производстве становится делом нескольких поколений.

За этими результатами стоят сотни тысяч людей — рабочие, инженеры, конструкторы, учёные. Именно их труд формирует промышленную мощь региона и обеспечивает его устойчивое развитие.

Сегодня предприятия расширяют линейки продукции, осваивают новые рынки и выстраивают внутренние цепочки поставок. В промышленности развивается система кооперации: в ней участвуют 608 предприятий и 53 российских и зарубежных холдингов.

2025 и 2026 годы стали юбилейными для ряда крупных производств, и их успехи дают новый импульс экономике края.

Поддержка промышленности в регионе носит системный характер. Каждый год расширяются меры поддержки. В новой Народной программе партии, формируемой на основе предложений жителей, будет отдельный раздел, посвящённый развитию промышленности и инновациям.

Пермский край сохраняет традиции, вместе преодолевает трудности и уверенно движется вперёд.

