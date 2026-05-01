В Красноярском крае создадут 9 образовательных кластеров

«Проект “Профессионалитет для всех” разработан и запущен по поручению губернатора Михаила Котюкова. В крае уже созданы семь кластеров, которые с сентября 2025 года готовят специалистов по 46 программам. До 2030 года проектом должны быть охвачены все учреждения среднего профессионального образования. Новый конкурсный отбор вызвал высокий интерес у индустриальных партнеров — в нем участвовали свыше 80 предприятий края», — отметила министр образования края Татьяна Гридасова.