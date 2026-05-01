В Красноярском крае создадут 9 образовательных кластеров

Девять новых образовательных кластеров создадут в Красноярском крае по региональному проекту «Профессионалитет для всех», который реализуется при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования края.
В состав кластеров вошли 18 техникумов и колледжей региона, а также Заполярный государственный университет им. Н. М. Федоровского, Красноярский институт водного транспорта, Красноярский государственный аграрный университет. А индустриальными партнерами стали более 60 региональных компаний и производств: «Красноярский завод холодильников “Бирюса”», племзавод «Краснотуранский», «Норильский никель» и другие.
«Проект “Профессионалитет для всех” разработан и запущен по поручению губернатора Михаила Котюкова. В крае уже созданы семь кластеров, которые с сентября 2025 года готовят специалистов по 46 программам. До 2030 года проектом должны быть охвачены все учреждения среднего профессионального образования. Новый конкурсный отбор вызвал высокий интерес у индустриальных партнеров — в нем участвовали свыше 80 предприятий края», — отметила министр образования края Татьяна Гридасова.
Вместе с предприятиями-партнерами уже с 1 сентября 2026 года образовательные учреждения начнут подготовку более 1300 специалистов по 48 обновленным образовательным программам.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.