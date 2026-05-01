На двух оживлённых перекрёстках в Центральном районе весь май светофоры будут работать с перебоями

В Калининграде на пересечении ул. Карла Маркса, Космонавта Леонова, Комсомольской и Фестивальной аллеи с 1 по 29 мая будут регулярно, но кратковременно отключать светофоры. Об этом предупредили в пресс-службе мэрии.
На этом участке будут перекладывать электрокабели и менять оборудование сигнальных устройств. Специалист учреждения «Городское дорожное строительство и ремонт» обещают, что выключать светофоры будут на час-два в течение дня.
«Всех участников движения просят быть особенно внимательными друг к другу на время отключения светофоров, водителей — руководствоваться требованиями дорожных знаков при проезде перекрёстков, пешеходов — убедиться в безопасности перехода проезжей части», — говорится в сообщении мэрии.
