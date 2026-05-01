Брянская область впервые представила свои бренды на выставке в Ташкенте

«Для Брянской области участие в выставке — значительный шаг в развитии и укреплении международного партнерства. Представители каждого из предприятий, представленных на региональном стенде, провели десятки переговоров с представителями стран-партнеров, пообщались с правительственной делегацией, с главами регионов Узбекистана. Уверена, что для каждой из компаний-участников эта выставка даст свой результат. Для кого-то “ИННОПРОМ” стал поводом впервые заявить о себе на международных рынках, для постоянных участников подобных выставок, таких как компания “Термотрон” — эта выставка хороший повод укрепить свои позиции», — отметила и. о. руководителя Центра поддержки экспорта Брянской области Кристина Горлова.