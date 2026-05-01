Брянская область впервые представила свои бренды на выставке в Ташкенте

Предприятия Брянской области впервые приняли участие в выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте. Поездку организовали при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в центре «Мой бизнес» региона.
Свои предложения представила компания «ТД Термотрон», которая разрабатывает решения для безопасности железнодорожной, трамвайной и инфраструктуры метрополитена. Также в мероприятии приняли участия предприятия «НПЦ МОДЕНЖИ», занимающееся производством антифрикционного покрытия и твердосмазочных паст, и «БПМ», изготавливающее металлическую мебель. Они провели более 50 переговоров с потенциальными партнерами.
«Для Брянской области участие в выставке — значительный шаг в развитии и укреплении международного партнерства. Представители каждого из предприятий, представленных на региональном стенде, провели десятки переговоров с представителями стран-партнеров, пообщались с правительственной делегацией, с главами регионов Узбекистана. Уверена, что для каждой из компаний-участников эта выставка даст свой результат. Для кого-то “ИННОПРОМ” стал поводом впервые заявить о себе на международных рынках, для постоянных участников подобных выставок, таких как компания “Термотрон” — эта выставка хороший повод укрепить свои позиции», — отметила и. о. руководителя Центра поддержки экспорта Брянской области Кристина Горлова.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.