В городе Всеволожске в Ленобласти обновили библиотеку имени Юрия Слепухина

Обновленная межпоселенческая библиотека имени Юрия Слепухина открылась в городе Всеволожске в Ленинградской области. Работы провели при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в Ленинградской областной универсальной научной библиотеке.
Ранее учреждение находилось в небольшом помещении жилого дома. Теперь для него предусмотрена просторная современная площадка. Там появились читальные залы, интерактивные панели, отдельные зоны для детей и молодежи, а также универсальное пространство для встреч, лекций, мастер-классов и творческих событий. В библиотеке будет работать литературно-краеведческий центр, в котором представят литературу по краеведению, истории Всеволожского района, а также книги писателей, живших и творивших на Всеволожской земле.
Особое место занимает мемориальная комната Юрия Слепухина. Там формируют экспозицию, где будут представлены личные вещи и документы, связанные с жизнью и творческим путем писателя.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.