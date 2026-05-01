В городе Всеволожске в Ленобласти обновили библиотеку имени Юрия Слепухина

Ранее учреждение находилось в небольшом помещении жилого дома. Теперь для него предусмотрена просторная современная площадка. Там появились читальные залы, интерактивные панели, отдельные зоны для детей и молодежи, а также универсальное пространство для встреч, лекций, мастер-классов и творческих событий. В библиотеке будет работать литературно-краеведческий центр, в котором представят литературу по краеведению, истории Всеволожского района, а также книги писателей, живших и творивших на Всеволожской земле.