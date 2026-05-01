В Увельском округе Челябинской области благоустроят 2 пространства

Благоустройство двух общественных территорий проведут в Увельском округе Челябинской области в этом году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.
Так, в селе Песчаном обновят центральную площадь. Там заменят асфальт, установят малые архитектурные формы, смонтируют новое освещение и проведут озеленение. На территории высадят саженцы шаровидной ивы и гортензии, а также засеют газон овсяницей луговой и плевелом многолетним.
В поселке Увельском преобразят пространство возле спортивно-оздоровительного комплекса «Бриз». Там также обновят асфальтовое покрытие, обустроят тротуар из плитки, заменят освещение, высадят деревья и кустарники. Ключевым элементом территории станет арт-объект «Пловец». Композицию изготовят из металла и стеклопластика, а поверхность покроют прочным полимерным материалом, устойчивым к повреждениям. Высота арт-объекта вместе с подиумом составит около двух метров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.