Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Увельском округе Челябинской области благоустроят 2 пространства

Работы проведут в селе Песчаном и поселке Увельском.

Благоустройство двух общественных территорий проведут в Увельском округе Челябинской области в этом году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

Так, в селе Песчаном обновят центральную площадь. Там заменят асфальт, установят малые архитектурные формы, смонтируют новое освещение и проведут озеленение. На территории высадят саженцы шаровидной ивы и гортензии, а также засеют газон овсяницей луговой и плевелом многолетним.

В поселке Увельском преобразят пространство возле спортивно-оздоровительного комплекса «Бриз». Там также обновят асфальтовое покрытие, обустроят тротуар из плитки, заменят освещение, высадят деревья и кустарники. Ключевым элементом территории станет арт-объект «Пловец». Композицию изготовят из металла и стеклопластика, а поверхность покроют прочным полимерным материалом, устойчивым к повреждениям. Высота арт-объекта вместе с подиумом составит около двух метров.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.