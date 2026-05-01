В Увельском округе Челябинской области благоустроят 2 пространства

В поселке Увельском преобразят пространство возле спортивно-оздоровительного комплекса «Бриз». Там также обновят асфальтовое покрытие, обустроят тротуар из плитки, заменят освещение, высадят деревья и кустарники. Ключевым элементом территории станет арт-объект «Пловец». Композицию изготовят из металла и стеклопластика, а поверхность покроют прочным полимерным материалом, устойчивым к повреждениям. Высота арт-объекта вместе с подиумом составит около двух метров.