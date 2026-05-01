В столкновении двух машин под Волгоградом погиб водитель ВАЗа, пострадали дети

На федеральной трассе Р-228 столкнулись ВАЗ и Nissan.

Источник: Комсомольская правда

Трагическое ДТП произошло утром 30 апреля в Дубовском районе Волгоградской области. На 596-м километре федеральной автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» столкнулись две легковые машины — ВАЗ-21124 и Nissan Tiida.

По предварительным данным, авария случилась около 05:50 утра. 50-летний водитель автомобиля ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем Nissan, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

К сожалению, последствия ДТП оказались очень серьезными. Водитель ВАЗа скончался на месте происшествия от полученных травм. Четыре пассажира иномарки Nissan, среди которых трое несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение. Им оказывается необходимая помощь.