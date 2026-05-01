От Атлантов до райских птиц: в Петропавловской крепости открылся фестиваль песчаных скульптур

В Петропавловской крепости 1 мая стартовал ежегодный фестиваль песчаных скульптур. Мастера со всей России представили свои работы, созданные из песка: от мифических птиц до узнаваемых городских образов. Корреспондент «МК в Питере» Наталья Ефимова побывала на открытии и пообщалась с авторами.

39

Из-за снегопада в конце апреля скульпторам пришлось работать дольше обычного — вместо шести дней ушло девять. Некоторые доделывали последние штрихи прямо перед приходом первых посетителей. Все работы уже покрыты специальным клеем, чтобы устоять перед дождём и ветром.

Скульптор из Пензы Сергей Кныш создал работу под названием «Туризм в Питере». На ней изображены Атлант, держащий балкон, и закрученная спиралью Дворцовая площадь. По его словам, необычные отвесные позы фигур стали вызовом — песок в этом году позволил сделать такие формы, не опасаясь, что они рухнут. Скульптор признался, что приезжает на фестиваль много лет и ценит возможность работать в команде творческих людей.

Первые посетители уже гуляют по аллеям, разглядывая работы. Среди фаворитов зрителей — кораблик, кот с ушками, птичка в руке и дракончик. Фестиваль продлится до сентября.