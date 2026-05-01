Предпринимателям Кинешмы расскажут об электронных транспортных накладных

Слушателям объяснят, кого затронет обязательный переход на ЭТрН.

Источник: Национальные проекты России

Бесплатный семинар «Переход на электронные транспортные накладные (ЭТрН): как подготовиться» пройдет 13 мая в городе Кинешме, сообщили в Центре развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области. Поддержка предпринимателей — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Слушателям расскажут, кого затронет обязательный переход на ЭТрН и электронные перевозочные документы, об особенностях оформления рейсов с экспедиторами и складами. Также эксперт разберет различные варианты работы, в зависимости от объема перевозок и потребности в автоматизации, и реальные кейсы. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.