Беспрозванных встретился с ветеранами и вручил им медали к 80-летию области

За чашкой чая ветераны делились своими историями. 93-летняя Тамара Алексеевна Болгова из Советска переехала в регион одной из первых — в 1946 году. Она проработала 48 лет, из них 13 — заведующей отделом пропаганды и агитации в горкоме партии. Надежда Петровна Сомова, которой в этом году исполнится 96, больше полувека отдала образованию. «Спасибо, что помните нас, ветеранов, уж сколько мы труда тут положили — не сосчитать», — сказала она губернатору.