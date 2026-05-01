Беспрозванных встретился с ветеранами и вручил им медали к 80-летию области

встречу ветеранов, которые закладывали основу современной Калининградской области. Мероприятие прошло в Госпитале для ветеранов войн, где недавно открыли «Комнату памяти» — с фотографиями, письмами и личными вещами участников Великой Отечественной.
Глава региона вручил гостям юбилейные медали «80 лет Калининградской области». Эту награду в течение года получат больше 700 человек — не только ветеранов становления региона, но и всех, кто внёс значительный вклад в его развитие.
«Мы равняемся на вас, учимся у вас стойкости, мудрости, терпению и любви к жизни, — обратился Беспрозванных к собравшимся. — Вы заложили надёжный фундамент для процветания нашего любимого региона. На этом фундаменте сегодня мы строим будущее».
За чашкой чая ветераны делились своими историями. 93-летняя Тамара Алексеевна Болгова из Советска переехала в регион одной из первых — в 1946 году. Она проработала 48 лет, из них 13 — заведующей отделом пропаганды и агитации в горкоме партии. Надежда Петровна Сомова, которой в этом году исполнится 96, больше полувека отдала образованию. «Спасибо, что помните нас, ветеранов, уж сколько мы труда тут положили — не сосчитать», — сказала она губернатору.
Валерий Георгиевич Кленевский, член Неманского районного отделения ветеранов, прочитал свои стихи — за жизнь он написал их больше четырёхсот. Тамара Александровна Гикс из Балтийска, заслуженный учитель России и почётный гражданин округа, отметила, что сейчас в регионе «оживает» Балтийский округ — во многом благодаря газификации. А уровень образования, социальной политики и медицины, по её словам, стал одним из лучших в стране.
Губернатор, в свою очередь, подчеркнул, что молодёжь не подведёт и сохранит наследие ветеранов. Он предложил чаще проводить в школах встречи с теми, кто строил область, чтобы дети изучали историю не по учебникам, а по живым рассказам.
Также на встрече присутствовали почётные граждане Гусева, Янтарного, Светлогорска, ветераны боевых действий и труженики тыла. Беспрозванных заверил: правительство продолжит поддерживать муниципалитеты и готовит план развития Балтийского округа на ближайшие годы.