Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспрозванных встретился с ветеранами и вручил им медали к 80-летию области

В преддверии Праздника Весны и Труда губернатор Алексей Беспрозванных пригласил на.

Источник: Kaliningradnews

встречу ветеранов, которые закладывали основу современной Калининградской области. Мероприятие прошло в Госпитале для ветеранов войн, где недавно открыли «Комнату памяти» — с фотографиями, письмами и личными вещами участников Великой Отечественной.

Глава региона вручил гостям юбилейные медали «80 лет Калининградской области». Эту награду в течение года получат больше 700 человек — не только ветеранов становления региона, но и всех, кто внёс значительный вклад в его развитие.

«Мы равняемся на вас, учимся у вас стойкости, мудрости, терпению и любви к жизни, — обратился Беспрозванных к собравшимся. — Вы заложили надёжный фундамент для процветания нашего любимого региона. На этом фундаменте сегодня мы строим будущее».

За чашкой чая ветераны делились своими историями. 93-летняя Тамара Алексеевна Болгова из Советска переехала в регион одной из первых — в 1946 году. Она проработала 48 лет, из них 13 — заведующей отделом пропаганды и агитации в горкоме партии. Надежда Петровна Сомова, которой в этом году исполнится 96, больше полувека отдала образованию. «Спасибо, что помните нас, ветеранов, уж сколько мы труда тут положили — не сосчитать», — сказала она губернатору.

Валерий Георгиевич Кленевский, член Неманского районного отделения ветеранов, прочитал свои стихи — за жизнь он написал их больше четырёхсот. Тамара Александровна Гикс из Балтийска, заслуженный учитель России и почётный гражданин округа, отметила, что сейчас в регионе «оживает» Балтийский округ — во многом благодаря газификации. А уровень образования, социальной политики и медицины, по её словам, стал одним из лучших в стране.

Губернатор, в свою очередь, подчеркнул, что молодёжь не подведёт и сохранит наследие ветеранов. Он предложил чаще проводить в школах встречи с теми, кто строил область, чтобы дети изучали историю не по учебникам, а по живым рассказам.

Также на встрече присутствовали почётные граждане Гусева, Янтарного, Светлогорска, ветераны боевых действий и труженики тыла. Беспрозванных заверил: правительство продолжит поддерживать муниципалитеты и готовит план развития Балтийского округа на ближайшие годы.