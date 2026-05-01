Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Светлом будут судить директора завода, после указания которого рабочий упал со стремянки и разбился

В Светлом прокурор направил в суд уголовное дело против генерального директора ООО «Алюмакс».

Источник: Kaliningradnews

Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, которое привело к тяжкому вреду здоровью работника.

Всё случилось в октябре 2025 года. По версии следствия, руководитель дал подчинённому указание загрузить партию окон и других конструкций, но не объяснил правила безопасности на производстве. Рабочий полез на стремянку — та не отвечала требованиям для лестниц, используемых при работе на высоте. Мужчина упал и получил множественные переломы. Травмы признали тяжким вредом здоровью.

Сейчас дело передали в Светловский городской суд. Имя директора не раскрывается.

Ранее по иску прокурора города потерпевшему уже выплатили компенсацию морального вреда — 120 тысяч рублей. Деньги он получил полностью.