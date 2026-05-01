Калининградские таможенники отработали эвакуацию при пожаре и тушение огнетушителями

эвакуироваться из здания. В учениях участвовало руководство и личный состав таможни, а также представители регионального ГУ МЧС.
По сигналу тревоги люди покинули рабочие места по эвакуационным маршрутам и собрались на условно безопасной территории. Ответственный за тренировку Денис Фёдоров на практике показал коллегам, как правильно применять пожарно-спасательные комплекты «Шанс», порошковые и углекислотные огнетушители.
Представители МЧС засекли время эвакуации, оценили действия таможенников и отработали поиск и вывод пострадавших из здания.
Начальник отдела охраны труда, гражданской обороны и защиты от ЧС Иван Воробьёв подчеркнул: «Такие мероприятия — не формальность, а реальная возможность получить знания, которые могут спасти жизни. Сегодняшняя тренировка показала высокий уровень подготовки личного состава таможни». Он поблагодарил сотрудников МЧС за помощь в отработке практических навыков.