Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградские таможенники отработали эвакуацию при пожаре и тушение огнетушителями

В Калининградской областной таможне прошла объектовая тренировка: сотрудники учились действовать при пожаре, пользоваться огнетушителями и.

Источник: Kaliningradnews

эвакуироваться из здания. В учениях участвовало руководство и личный состав таможни, а также представители регионального ГУ МЧС.

По сигналу тревоги люди покинули рабочие места по эвакуационным маршрутам и собрались на условно безопасной территории. Ответственный за тренировку Денис Фёдоров на практике показал коллегам, как правильно применять пожарно-спасательные комплекты «Шанс», порошковые и углекислотные огнетушители.

Представители МЧС засекли время эвакуации, оценили действия таможенников и отработали поиск и вывод пострадавших из здания.

Начальник отдела охраны труда, гражданской обороны и защиты от ЧС Иван Воробьёв подчеркнул: «Такие мероприятия — не формальность, а реальная возможность получить знания, которые могут спасти жизни. Сегодняшняя тренировка показала высокий уровень подготовки личного состава таможни». Он поблагодарил сотрудников МЧС за помощь в отработке практических навыков.

МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
