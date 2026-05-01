Сотрудники УФСИН по Калининградской области написали «Диктант Победы» онлайн

Сотрудники регионального управления ФСИН присоединились к Международной исторической акции «Диктант Победы — 2026».

Источник: Kaliningradnews

В преддверии 81-й годовщины Победы они проверили свои знания в онлайн-формате.

На выполнение 25 вопросов давалось 45 минут. В этом году центральной темой диктанта стало 130-летие со дня рождения маршала Георгия Жукова: несколько заданий касались его биографии и вклада в Победу. Вопросы также были посвящены другим известным военачальникам, памятным датам (в том числе 85-летию начала Великой Отечественной войны) и событиям современной истории, включая задачи специальной военной операции.

В управлении подчеркнули: акция помогает сохранять память о подвиге советского народа, повышать историческую грамотность и воспитывать патриотизм. По итогам участники получили именные дипломы.