Автомобилистам разрешат копировать видео с камер для обжалования штрафов

Совет Федерации одобрил закон, который даёт участникам административных производств право снимать копии с.

Источник: ИА Прибыль Ru

видеоматериалов дела. Речь идёт в первую очередь о водителях, которые хотят оспорить штрафы с камер видеофиксации.

Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, лица, в отношении которых ведётся дело, потерпевшие, а также их защитники и представители смогут знакомиться с аудио- и видеозаписями из материалов, делать выписки и за свой счёт создавать копии.

Авторы документа подчёркивают: закон направлен на защиту прав автомобилистов — особенно при обжаловании штрафов, выписанных по данным систем автоматической фиксации нарушений. Раньше доступ к оригиналам записей был затруднён, что мешало доказывать свою позицию в суде. Теперь процедура должна стать прозрачнее.