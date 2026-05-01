Автомобилистам разрешат копировать видео с камер для обжалования штрафов

видеоматериалов дела. Речь идёт в первую очередь о водителях, которые хотят оспорить штрафы с камер видеофиксации.
Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, лица, в отношении которых ведётся дело, потерпевшие, а также их защитники и представители смогут знакомиться с аудио- и видеозаписями из материалов, делать выписки и за свой счёт создавать копии.
Авторы документа подчёркивают: закон направлен на защиту прав автомобилистов — особенно при обжаловании штрафов, выписанных по данным систем автоматической фиксации нарушений. Раньше доступ к оригиналам записей был затруднён, что мешало доказывать свою позицию в суде. Теперь процедура должна стать прозрачнее.