Прокуроры Калининградской области выезжают на заводы и стройки — ждут жалоб от работников

трудовыми коллективами предприятий. Прокуроры выезжают на места и принимают жалобы от рабочих.
В Светлом прокурор пришёл в группу компаний «Содружество». Люди жаловались на разбитые дороги, проблемы с электричеством в садоводствах и неправильную парковку.
В Советске и.о. прокурора провёл приёмы на Талаховской ТЭС и фабрике «Богородская». Работники подняли вопросы безопасности на дорогах, состояния улиц, спортплощадок, а также рассказали о нарушениях жилищных прав.
В Балтийске и.о. прокурора посетил МБУ «Благоустройство». Сотрудники жаловались на управляющие компании: плохо убирают в подъездах и не вывозят мусор.
По всем обращениям организованы проверки. Если жалобы подтвердятся, будут приняты меры прокурорского реагирования.