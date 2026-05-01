Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуроры Калининградской области выезжают на заводы и стройки — ждут жалоб от работников

По поручению прокурора Калининградской области Максима Попова его подчинённые проводят встречи с.

Источник: ИА Прибыль Ru

трудовыми коллективами предприятий. Прокуроры выезжают на места и принимают жалобы от рабочих.

В Светлом прокурор пришёл в группу компаний «Содружество». Люди жаловались на разбитые дороги, проблемы с электричеством в садоводствах и неправильную парковку.

В Советске и.о. прокурора провёл приёмы на Талаховской ТЭС и фабрике «Богородская». Работники подняли вопросы безопасности на дорогах, состояния улиц, спортплощадок, а также рассказали о нарушениях жилищных прав.

В Балтийске и.о. прокурора посетил МБУ «Благоустройство». Сотрудники жаловались на управляющие компании: плохо убирают в подъездах и не вывозят мусор.

По всем обращениям организованы проверки. Если жалобы подтвердятся, будут приняты меры прокурорского реагирования.