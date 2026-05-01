Уровень безработицы в Калининградской области снизился до 2%

В 2025 году численность рабочей силы в регионе составила 548,3 тысячи человек. Из них занятых — 537,3 тысячи. Безработных по методологии Международной организации труда насчитали 11 тысяч, а уровень безработицы опустился до 2%.
Это самый низкий показатель за последние девять лет. Для сравнения: в 2017 году безработица составляла 5,2%, в 2020-м — 5,9%, а в 2023-м — 3%. Тенденция к снижению устойчиво держится последние пять лет.
По данным за февраль 2026 года, среднесписочная численность работников в организациях по обследуемым видам экономической деятельности составила 275846 человек (без учёта внешних совместителей). Больше всего было занято в обрабатывающих производствах — 42668 человек.