В Новокуйбышевске открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся в Новокуйбышевске, что отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Самарской области.
В учреждении оборудовали удобную входную группу, установили пандус для маломобильных пациентов и тактильные таблички с использованием рельефно-линейного шрифта для слабовидящих. Там есть все необходимое для оказания первичной медицинской помощи, проведения профилактических мероприятий и диспансерного наблюдения.
«В новом ФАПе фельдшер оказывает первичную медико-санитарную помощь, используя современное оборудование, — аппарат ЭКГ для регистрации электрокардиографии с последующей расшифровкой данных, дефибриллятор, аппарат для измерения артериального давления, спирометр и другое. В летний период предполагаем, что число тех, кто может обратиться за медицинской помощью, может вырасти в разы», — рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Новокуйбышевской центральной городской больницы Алина Нагорнова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.