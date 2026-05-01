В Воронежской области состоится форум «Бизнес для села — село для бизнеса!»

Форум «Бизнес для села — село для бизнеса!» пройдет 15 мая в поселке Отрадное в Воронежской области, сообщили в министерстве предпринимательства, торговли и туризма региона. Мероприятие способствует достижению целей нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Программа фестиваля включает пленарное заседание с участием президента общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина и первых лиц региона. Также во время мероприятия состоится панельная дискуссия о реальных примерах успешного партнерства власти и бизнеса, предусмотрен отдельный блок о креативных индустриях в качестве драйвера экономики. На практических сессиях участники узнают, как сделать свое дело эффективным в 2026 году, превратить сельский туризм в доходный проект. Чтобы присоединиться к мероприятию, необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.