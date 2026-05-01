В Перми паралимпийская чемпионка Багиян получит квартиру в новом ЖК

1 мая в Перми проходит традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда». Мероприятие посетила и трёхкратная паралимпийская чемпионка Анастасия Багиян. Лыжница принимала участие в Играх в Милане в 2026 году и стала победительницах в марафоне и спринтах.