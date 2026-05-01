В Перми паралимпийская чемпионка Багиян получит квартиру в новом ЖК

Сертификат лыжнице вручили во время эстафеты.

Чемпионка Паралимпиады-2026 Анастасия Багиян получит квартиру в новом ЖК «Камаполис» в Перми, сообщает V-kurse.ru.

1 мая в Перми проходит традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда». Мероприятие посетила и трёхкратная паралимпийская чемпионка Анастасия Багиян. Лыжница принимала участие в Играх в Милане в 2026 году и стала победительницах в марафоне и спринтах.

На сцене 96-й эстафеты за достижения в спорте Анастасии Багиян вручили жилищный сертификат на покупку квартиры в строящемся ЖК «Камаполис».

Напомним, ведущим спортсменом с Анастасией выступает Сергей Синякин. Он также стал чемпионом и получил золотые медали Паралимпиады.