В Перми паралимпийская чемпионка Багиян получит квартиру в новом ЖК

Чемпионка Паралимпиады-2026 Анастасия Багиян получит квартиру в новом ЖК «Камаполис» в Перми, сообщает V-kurse.ru.
1 мая в Перми проходит традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда». Мероприятие посетила и трёхкратная паралимпийская чемпионка Анастасия Багиян. Лыжница принимала участие в Играх в Милане в 2026 году и стала победительницах в марафоне и спринтах.
На сцене 96-й эстафеты за достижения в спорте Анастасии Багиян вручили жилищный сертификат на покупку квартиры в строящемся ЖК «Камаполис».
Напомним, ведущим спортсменом с Анастасией выступает Сергей Синякин. Он также стал чемпионом и получил золотые медали Паралимпиады.