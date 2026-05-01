В мае жителям Красноярского края станут доступны новые льготы

С 22 мая начнет действовать механизм, позволяющий сохранить ежемесячные выплаты для большего числа многодетных семей. Теперь при переоформлении пособия ситуация, когда доход семьи незначительно превышает установленный прожиточный минимум, не станет основанием для отказа. Если превышение составляет не более 10%, выплата будет автоматически продлена еще на год. Ее размер сохранится на уровне 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. По оценкам, мера затронет более 231 тысячи детей. При этом предусмотрен пересмотр ранее принятых решений: если с 1 января 2026 года семье отказали в назначении пособия из-за незначительного превышения порога, решение пересмотрят автоматически, без необходимости повторного обращения. Изменения стали ответом на проблему, на которую ранее обращалось внимание на федеральном уровне: лишение поддержки из-за минимального роста доходов фактически ставило семьи в уязвимое положение. Новый подход позволяет сохранить помощь в таких ситуациях. Еще один закон, который вступает в силу с 6 мая, касается защиты социальных выплат для инвалидов и ветеранов. Теперь такие средства не подлежат взысканию по исполнительным производствам. Речь идет о выплатах, предназначенных, в том числе, для приобретения технических средств реабилитации — инвалидных колясок, слуховых аппаратов, а также для содержания собак-проводников.