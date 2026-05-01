Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новокузнецке обновят дорогу к кольцевой развязке на улице Косыгина

Ремонт этой трассы позволит частично решить проблему с пробками в Новоильинском районе города.

Дорогу от Ильинского шоссе до кольцевой развязки на улице Косыгина отремонтируют в Новоильинском районе Новокузнецка, сообщили в администрации города. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Протяженность дороги — около 900 м. Специалисты уже приступили к фрезерованию старого асфальта, после чего на проезжей части начнут укладывать новое покрытие.

«Эта дорога — одна из важнейших транспортных артерий для жителей нашего района. Ежедневно из Новоильинского района на учебу и работу выезжают порядка 40 тысяч человек. Именно поэтому ремонт этого участка позволит частично решить проблему с пробками», — отметил руководитель администрации Новоильинского района Андрей Токарев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.