В Новокузнецке обновят дорогу к кольцевой развязке на улице Косыгина

Дорогу от Ильинского шоссе до кольцевой развязки на улице Косыгина отремонтируют в Новоильинском районе Новокузнецка, сообщили в администрации города. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Протяженность дороги — около 900 м. Специалисты уже приступили к фрезерованию старого асфальта, после чего на проезжей части начнут укладывать новое покрытие.
«Эта дорога — одна из важнейших транспортных артерий для жителей нашего района. Ежедневно из Новоильинского района на учебу и работу выезжают порядка 40 тысяч человек. Именно поэтому ремонт этого участка позволит частично решить проблему с пробками», — отметил руководитель администрации Новоильинского района Андрей Токарев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.