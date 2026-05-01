YouTube-канал Юрия Дудя* признан экстремистским материалом в Беларуси

В Беларуси признали экстремистским материалом YouTube-канал журналиста Юрия Дудя*

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси YouTube-канал российского журналиста и блогера Юрия Дудя* включили в список экстремистских материалов, опубликованный на сайте Министерства информации.

Решение о включении YouTube-канала в список экстремистских материалов было принято судом Железнодорожного района Витебска 27 апреля 2026 года и подлежало немедленному исполнению.

Ранее к числу экстремистских материалов в Беларуси были отнесены некоторые видеоролики с авторского канала Юрия Дудя*.

Напомним, весной 2022 года Юрий Дудь* был признан в России иноагентом. А в ноябре 2025 года московским судом ему заочно было вынесено наказание за уклонение от исполнения обязанностей иноагента — 22 месяца колонии общего режима.

* Материал касается деятельности Юрия Дудя*, признанного Минюстом РФ иноагентом.

