Блаженная Матрона Московская: дни памяти святой, молитва, чудеса, за что ее почитают и о чем просят

Известно, что Матрона появилась на свет в бедной крестьянской семье в 1881 году (по другим данным, в 1881-м или в 1883-м) в селе Себино Тульской губернии. Ее родители — Димитрий и Наталия — были людьми немолодыми, к моменту рождения Матроны у них уже было трое детей — дочь и два сына. Увы, четвертый ребенок был нежеланным. Родители хотели отдать его в приют для сирот, поскольку не имели возможности прокормить еще один рот. Но передумали, когда увидели, что девочка родилась незрячей, а потому беззащитной перед внешним миром.