Более 130 молодых семей на Ставрополье обратились к услугам нянь при вузах

Свыше 130 студенческих семей из Ставропольского края с начала 2026 года обратились за услугами групп кратковременного пребывания детей, которые действуют при вузах, сообщили в правительстве региона. Помощь молодым родителям — одна из задач нацпроекта «Семья».
С сентября 2025 года на базе региональных учреждений высшего образования организованы шесть групп кратковременного пребывания для малышей в возрасте от 1 года до 3 лет. Две из них работают в Невинномысском государственном гуманитарно-техническом институте. Остальные четыре группы функционируют в Ставропольском государственном педагогическом институте, в том числе его филиалах в Буденновске, Ессентуках и Железноводске. Эти помещения оснащены необходимой мебелью, развивающими комплексами, пеленальными столиками и зонами кормления. Пока родители посещают занятия, за детьми присматривают няни.
«Создание таких пространств — это реальная помощь студентам, которые воспитывают детей. За полтора года работы комнат (матери и ребенка. — Прим. ред.) и групп суммарно услугами воспользовались более 380 семей. Только за первые месяцы 2026 года количество обращений превысило половину от прошлогоднего показателя, что говорит о растущей востребованности этой меры поддержки среди студентов с детьми. До конца года планируем открыть еще одно подобное пространство. Это позволит дополнительно помогать молодым родителям, не снижая качества их образования», — отметила министр образования Ставропольского края Мария Смагина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.