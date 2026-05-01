Более 130 молодых семей на Ставрополье обратились к услугам нянь при вузах

С сентября 2025 года на базе региональных учреждений высшего образования организованы шесть групп кратковременного пребывания для малышей в возрасте от 1 года до 3 лет. Две из них работают в Невинномысском государственном гуманитарно-техническом институте. Остальные четыре группы функционируют в Ставропольском государственном педагогическом институте, в том числе его филиалах в Буденновске, Ессентуках и Железноводске. Эти помещения оснащены необходимой мебелью, развивающими комплексами, пеленальными столиками и зонами кормления. Пока родители посещают занятия, за детьми присматривают няни.