В МЧС сообщили о пожарной обстановке на островах Хабаровска

В Хабаровске и на островных территориях — Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный — термических аномалий не выявлено, — сообщает МЧС Хабаровского края.
По данным специалистов, пожароопасная обстановка в регионе остаётся на контроле МЧС, органов местного самоуправления и правительства края.
При этом в соседнем районе, вблизи села Владимировка, пожарные ликвидируют возгорание сухой растительности. Дым от него могли наблюдать жители краевой столицы.
«По состоянию на 18:00 1 мая термических аномалий на островных территориях Хабаровска не зафиксировано», — уточнили в ведомстве.
В течение всех майских праздников в регионе будут работать межведомственные патрульные группы. Они контролируют соблюдение правил пожарной безопасности, особенно в дачных и островных зонах.
Спасатели напоминают: сухая трава весной загорается быстро, а последствия развиваются ещё быстрее — поэтому контроль усилен на весь праздничный период.