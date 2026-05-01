В Нижнем Новгороде с 1 мая официально стартовал сезон фонтанов

Сегодня, 1 мая, в Нижнем Новгороде официально открылся сезон фонтанов.
В работу запущены все 25 городских фонтанов — среди них есть как исторические, так и современные, сухие и с чашами, с подсветкой, музыкальным сопровождением и разнообразными водными эффектами, включая струи высотой в несколько метров.
По словам главы города Юрия Шалабаева, в последние недели специалисты, пользуясь благоприятной погодой, занимались их расконсервацией, проводили проверки и при необходимости ремонтировали оборудование.
Ранее сайт pranda-nn.ru сообщал, что все 25 городских фонтанов готовятся к летнему сезону в Нижнем Новгороде.