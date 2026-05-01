Голубая Луна взойдет над Волгоградом 31 мая: когда и как смотреть явление

Волгоградцам стоит заглянуть в небо в последние дни мая. Ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что в мае 2026 года произойдет редкое астрономическое явление — два полнолуния в одном календарном месяце.
Первое жители региона могли наблюдать уже 2 мая, а второе, так называемая «голубая Луна», взойдет 31 мая .Термин «голубая Луна» не означает, что спутник Земли действительно изменит цвет на синий. Это название происходит от английского выражения «once in a blue moon», которое означает крайнюю редкость события.
Такой эффект возникает из-за того, что лунный цикл составляет примерно 29,5 суток, что немного короче большинства календарных месяцев. Из-за этой разницы иногда случается, что на один месяц выпадает две полные фазы Луны.
В последний раз подобное явление россияне наблюдали в августе 2023 года. Следующий шанс увидеть вторую полную Луну в месяце представится нескоро — только в декабре 2028 года. Причем то полнолуние совпадет с Новым годом, взойдя 31 декабря.
Так что майские вечера этого года — уникальный момент для любителей астрономии и красивых фотографий ночного неба.
