Во Всеволожском районе Ленобласти открыли 2 новых медпункта

Новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) открыли в деревнях Хапо-Ое и Островки в Ленинградской области, сообщили в комитете по здравоохранению региона. Это соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Новые ФАПы построены по технологии быстровозводимых модульных конструкций. Благодаря современным разработкам в этом году мы планируем построить 15 таких ФАПов», — сказал глава регионального комитета по здравоохранению Александр Жарков.
Площадь каждого лечебного учреждения составляет 100 кв. м. За смену в каждом из них медики смогут принимать 20 пациентов. Внутри ФАПов обустроены зоны ожидания для пациентов, кабинеты фельдшера, процедурные и прививочные, помещения для хранения лекарств. Также медпункты оснащены всем необходимым оборудованием для оказания первичной помощи. В частности, там есть электрокардиографы, пульсоксиметры, анализаторы гемоглобина и холестерина в крови, гинекологические кресла, кольпоскопы, дефибрилляторы.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.