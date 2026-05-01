Во Всеволожском районе Ленобласти открыли 2 новых медпункта

Площадь каждого лечебного учреждения составляет 100 кв. м. За смену в каждом из них медики смогут принимать 20 пациентов. Внутри ФАПов обустроены зоны ожидания для пациентов, кабинеты фельдшера, процедурные и прививочные, помещения для хранения лекарств. Также медпункты оснащены всем необходимым оборудованием для оказания первичной помощи. В частности, там есть электрокардиографы, пульсоксиметры, анализаторы гемоглобина и холестерина в крови, гинекологические кресла, кольпоскопы, дефибрилляторы.