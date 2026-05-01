Минлесхоз запретил посещать леса в трех районах Беларуси

По со состоянию на 1 мая 2026 года, посещать лесные угодья строго запрещено в трех районах Гродненской области — в красный цвет на интерактивной карте окрашены Берестовицкий, Волковысский и Свислочский районы.
На большей части территории Гродненской области нет ограничений на посещение лесных массивов.
Остальные регионы Беларуси на интерактивной карте Минлесхоза окрашены желтым и зеленым цветами. Полностью в желтый цвет окрашена только Витебская область, что значит — на всей территории северного региона действует ограничение на посещение лесов.
В районах, где действуют подобные ограничения, как правило, нельзя въезжать в лесной фонд на личном транспорте, разжигать костры, проводить массовые мероприятия. Для пеших прогулок лесные массивы остаются доступными.
В период ограничений в лесах запрещено разжигать костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия, заезжать на машинах. Нарушителям грозит штраф до 12 базовых величин (540 рублей).
Оперативные данные о ситуации в лесах и введении мер ограничительного характера можно узнать на сайте Минлесхоза. Интерактивная карта постоянно актуализируется.