Минлесхоз запретил посещать леса в трех районах Беларуси

МИНСК, 1 мая — Sputnik. Строгие запреты на посещение лесов введены в трех районах Беларуси, следует из данных интерактивной карты министерства лесного хозяйства республики.

По со состоянию на 1 мая 2026 года, посещать лесные угодья строго запрещено в трех районах Гродненской области — в красный цвет на интерактивной карте окрашены Берестовицкий, Волковысский и Свислочский районы.

На большей части территории Гродненской области нет ограничений на посещение лесных массивов.

Остальные регионы Беларуси на интерактивной карте Минлесхоза окрашены желтым и зеленым цветами. Полностью в желтый цвет окрашена только Витебская область, что значит — на всей территории северного региона действует ограничение на посещение лесов.

В районах, где действуют подобные ограничения, как правило, нельзя въезжать в лесной фонд на личном транспорте, разжигать костры, проводить массовые мероприятия. Для пеших прогулок лесные массивы остаются доступными.

В период ограничений в лесах запрещено разжигать костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия, заезжать на машинах. Нарушителям грозит штраф до 12 базовых величин (540 рублей).

Оперативные данные о ситуации в лесах и введении мер ограничительного характера можно узнать на сайте Минлесхоза. Интерактивная карта постоянно актуализируется.