Роспотребнадзор подготовил рекомендации по отдыху в майские праздники​

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила пищевой безопасности, личной гигиены и меры защиты от укусов клещей для безопасного проведения майских праздников, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.
«Откажитесь от скоропортящихся продуктов на пикнике — молочных изделий, копченостей, яиц и кондитерских изделий с кремом; перевозите еду в сумках-холодильниках и разделяйте сырые и готовые продукты; для шашлыка выбирайте нежирное мясо и прожаривайте его до полной готовности», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре добавили, что в качестве гарнира лучше использовать свежие овощи и зелень. Овощи и посуду не стоит мыть в водоемах. Также следует использовать только бутилированную или кипяченую воду.
При отдыхе на природе для защиты от клещей необходимо выбирать светлую одежду, заправлять брюки в носки или обувь, использовать репелленты. Осматривать себя необходимо каждые 15−20 минут.
«Старайтесь проводить время активно — прогулки, подвижные игры или посещение культурных мероприятий помогут провести праздники с пользой», — отметили в ведомстве.