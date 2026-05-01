В станице Павловской на Кубани реконструируют центральную площадь

К ноябрю там обустроят пешеходные дорожки и автопарковку, установят малые архитектурные формы и арт-объект, проведут озеленение.

Центральную площадь в станице Павловской в Краснодарском крае реконструируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Павловского района.

Там планируют обустроить пешеходные дорожки и автомобильную парковку, смонтировать современную систему уличного освещения, установить малые архитектурные формы и арт-объект. Также специалисты проведут озеленение общественного пространства. Завершить благоустройство должны к концу октября 2026 года.

«Проект станет важным шагом в развитии инфраструктуры Павловского сельского поселения и повысит качество жизни местных жителей», — заявил глава Павловского района Роман Парахин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.